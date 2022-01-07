متشوفش متر قدامك.. شبورة مائية كثيفة وطقس بارد في الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، وساد طقس بارد، وشبورة كثيفة كست بالرجاء المحافظة جعلت الرؤيا منعدمة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم، الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.