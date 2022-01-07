متشوفش كف إيدك من الشبورة.. غلق طريق "الإسماعيلية - القاهرة".. لايف وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، حيث غطت الشبورة المائية الكثيفة، الطرق الرئيسية والفرعية في الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وانعدمت الرؤية على الطرق الرئيسية في المحافظة وهي طريق "الإسماعيلية – القاهرة"، و"الإسماعيلية – بورسعيد" ومحور 30 يونيو، وهو ما أثر على حركة سير المركبات على الطرق.





وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، وسجلت درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وبورسعيد الصغرى 09 العظمى 18، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19، والسويس الصغرى 11 والعظمى 19، والعريش الصغرى 10 والعظمى 16، ورفح الصغرى 09 والعظمى 16 درجة.



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