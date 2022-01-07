اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 03:42 م
أكرم القصاص
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ماكرون يعرب عن قلقه من الأوضاع فى كازاخستان ويدعو لوضع حد للعنف

الجمعة، 07 يناير 2022 02:43 م
ماكرون يعرب عن قلقه من الأوضاع فى كازاخستان ويدعو لوضع حد للعنف ماكرون
وكالات الأنباء

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دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لوضع حد لـ"العنف" فى كازاخستان، معربا عن قلقه من الأوضاع هناك.

وحسب تصريحات لماكرون فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين، اليوم الجمعة، فقد أكد قلقه من الأوضاع في كازاخستان، داعيا لوضع حد للعنف هناك، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال ماكرون: "فرنسا تشعر بقلق حيال الوضع في كازاخستان، وتدعو إلى ضبط النفس ووضع حد للعنف هناك".

وكانت كازخستان قد شهدت احتجاجات مع بداية الأيام الأولى من العام الجديد، حيث احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.

 


ماكرون

فرنسا

كازاخستان

الاوضاع فى كازاخستان

احتجاجات كازاخستان

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