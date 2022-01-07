ماذا يفعل الأطفال حال إصابة أحد الأوبين بكورونا؟ هل العزل الحل

فاطمة ياسر

هل الأطفال مجبورون على عزل أنفسهم حال إصابة أحد الوالدين بفيروس كورونا ؟.. سؤال يجب البحث عن إجابته للحد من انتشار هذا الفيروس بمتحوراته المختلفة، ويقدم الإجابة موقع " the--sun ".

في ظل انتشار فيروس كورونا وأيضا العديد من المتغيرات، يشعر الكثير من الآباء بالخوف والتوتر الشديد على أبنائهم حال إصابة أحدهم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف إذا كان الأطفال عليهم عزل أنفسهم أم لا؟ هل يستطيع الطفل الذهاب إلى المدرسة حال إصابة أحد الوالدين بفيروس كورونا؟ تقول التوجيهات الحكومية إن الطفل الذي كان على اتصال وثيق بحالة مصابة بكورونا بإمكانه الذهاب إلى المدرسة، ولا يحتاجون إلى عزل أنفسهم.

فتنص التوجيهات على أن الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا و6 أشهر والذين يذهبون إلى المدارس غير مطالبين بالعزل حال إصابة أحد المقربين لهم فى المنزل بفيروس كورونا.

لكن يُنصح أن يقوم أي شخص يعيش في المنزل مع مصاب بكورونا بإجراء اختبارات للتعرف إذا أصيب باقي المقربين أم لا، ولذا اختبار LFT يكون كل يوم لمدة 7 أيام ويستمر فى الحضور إلى مكانهم كالمعتاد، ما لم تكن لديهم نتيجة اختبار إيجابية.

ويُعفى الأطفال دون سن الخامسة من العزلة الذاتية ولا يحتاجون إلى المشاركة في الاختبارات اليومية للمخالطين المقربين.

جدير بالذكر أن اختبارات (LFTs) هي اختبارات سريعة تُستخدم في الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، ويعد إجراء الاختبار بانتظام باستخدام LFT طريقة رائعة للتأكد من أنك تحافظ على نفسك والآخرين آمنين، حيث إن 1 من كل 3 أشخاص مصابين بكورونا لا تظهر عليهم أى أعراض.