لليوم الثانى على التوالى.. نائب محافظ أسيوط يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد

أسيوط - فريق المحافظات

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، نائبه المهندس عمرو عبدالعال لليوم الثاني على التوالي لزيارة كنائس مدينتي أسيوط وأبنوب، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلالها المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والشيخ شعراوي محمد مدير إدارة أوقاف شرق نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف ومراون ابراهيم نائب رئيس حي شرق، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت الجولة بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع النميس بحي شرق مدينة أسيوط، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم وعدد من القساوسة، وقدم نائب المحافظ التهنئة لهم ولشعب الكنيسة بعيد الميلاد المجيد بعد ذلك توجه إلى الكنيسة الأنجيلية الثانية بحي شرق وقدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة، حيث تجمع العديد من الإخوة الأقباط وشاركهم فرحتهم بالعيد، وفي الكنيسة الكاثوليكية بشارع الثورة قدم التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم، متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بعيد الميلاد المجيد، بعدها استكمل جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبنوب حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ونقل المهندس عمرو عبدالعال تحيات محافظ أسيوط وتهنئته لجميع أساقفة وقساوسة الكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يكون عام خير ونماء على الجميع وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا عمق الترابط والتآخي بين مكونات النسيج الوطني الواحد، لافتًا إلى أن العيد اليوم هو عيد لجميع المصريين فالكل يحتفل به وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

كما أعربت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم عن سعادتها بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، مقدمة التهنئة لجميع مواطني أسيوط، مؤكدة أن المصريين دائما ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريون جميعًا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، داعية الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض.

من جانبه وجه الأنبا يوأنس مطران أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم الشكر لقيادات المحافظة وجميع التنفيذيين على تهنئتهم بالعيد، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بينما وجه القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية الشكر لنائب المحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك، أن أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهانى أثناء الأعياد، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

كما وجه الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهنئة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجميع الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما رحب بوفد المحافظة، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.

كان نائب المحافظ قد زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وشعب المطرانية كما حضر القداس الذي أقيم بالدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط" وقدم التهنئة للأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بعيد الميلاد المجيد، كما توجه إلي مطرانية ماريوحنا المعمدان بالقوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية كما زار الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط وقدم التهنئة للقس باسم عدلي راعى الكنيسة والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر وشعب الكنيسة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فضلا عن تكليفه لنائبه ولقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بزيارة الكنائس والإيبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد.