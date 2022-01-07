قيادات الأوقاف والأزهر يشاركون باحتفالات عيد الميلاد بمطرانية العريش.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

شاركت قيادات شمال سيناء التنفيذية ومشايخ الأوقاف والأزهر فى احتفالات عيد الميلاد بمطرانية العريش ،وترأس الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة ، يرافقه اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء ، والدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش وماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، وفدا من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامى وممثلى عدد من المجتمع المدنى قاموا جميعهم بزيارة الى مطرانية المسيحيين فى ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد .

كان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى .

وأكد المحافظ، أن الاحتفال بعيد الميلاد هو احتفال لكل المصريين، مقدما التهنئة للمسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة، ومشيرا لزيارة الرئيس أمس لتهنئة الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد على مرأى ومسمع من العالم كله .

وأعلن المحافظ أن محافظة شمال سيناء ستكون كسابق عهدها مفتاحا لكل خير في مصر ، ويتم العمل على أن تصبح سلة الغذاء لمصر كلها من خلال المشروع العملاق بافتتاح محطة معالجة بحر البقر التى توفر يوميا 5.6 مليون مترا مكعبا من المياه لرى وزراعة نحو 600 ألف فدانا بشمال سييناء ، وما تم انفاقه على سيناء بلغ 650 مليار جنيها ، وأن مشروع حياة كريمة الجارى تنفيذه على مستوى مصر حاليا يتكلف 700 مليار جنيبها .

وقال إن مصر بخير ومحفوظة من الله وستظل دائما شامخة بمسلميها ومسيحييها ولا فرق بينهم .

وبدوره أكد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية أن عيد الميلاد هو فرحة لكل المصريين ، وأنه بداية عام جديد وسعيد على كل المصريين بفضل الله والقيادة الحكيمة للرئيس السيسى ، مشيرا الى أن شمال سيناء هى البوابة لمصر ومدخل لكل الخير على أرض مصر .. متمنيا أن تستكمل الفرحة بالتقدم في عام جديد للسلام والتنمية على مستوى الجمهورية تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى .

وأشار الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية الى أنه يتم الاجتماع سنويا فى هذا المكان لتهنئة المسيحيين اخوة الوطن بعيد الميلاد المجيد ، وأن الوطن للجميع .

وأضاف الدكتور ابراهيم جمعة ابراهيم مدير عام الأوقاف أن الوطن لكل المواطنين على أرضه من مسلمين ومسيحيين ، وأن الاسلام يدعونا الى ذلك ، كما أن هناك رابط واحد يربط بين الجميع لينهض الجميع ، ولن يستطيع أحد التفرقة بينهم .

ومن جهته، أعرب الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش عن تهنئته للمسيجيين باسم كل منتسبى الجامعة، مشيرا الى أن الشعب المصرى كله نسيج واحد ، وأن جامعة العريش تعد بيت خبرة لكل مشروعات التنمية على أرض سيناء.