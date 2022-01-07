اليوم السابع
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قوات الكوماندوز الصومالية تقتل 5 عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية

الجمعة، 07 يناير 2022 04:31 م
قوات الكوماندوز الصومالية تقتل 5 عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية الجيش الصومالي
وكالات

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قتل خمسة عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في منطقة غامبول بإقليم شبيلي الوسطى.
 
وقد صرح  أحد ضباط قوات الكوماندوز  الوطنية يدعى  أحمد عبد الله نور برياري في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية، إن الهدف من العملية هو القضاء على مقاتلي حركة الشباب ، مضيفا أن العملية التي نفذها الجيش حققت الهدف المنشود في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتصفيتها في تلك المنطقة.
 
الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا بمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.

قوات الكوماندوز الصومالية

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الشباب

الصومال

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