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أكرم القصاص
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قطر تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المساجد

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص
قطر تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المساجد لقاحات كورونا - أرشيفية
روسيا اليوم

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قررت السلطات في قطر، يوم الخميس، منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا من دخول المساجد لأداء الصلاة.

وأفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأنه ضمن سلسلة إجراءات احترازية ضد الوباء تقرر عدم السماح بدخول المساجد لغير المطعمين، بما فيهم الأطفال دون سن 12 سنة، وفقا لما نقلته وكالة "قنا" القطرية.


كورونا

كوفيد ١٩

قطر

المساجد

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