قطر تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المساجد

روسيا اليوم

قررت السلطات في قطر، يوم الخميس، منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا من دخول المساجد لأداء الصلاة.

وأفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأنه ضمن سلسلة إجراءات احترازية ضد الوباء تقرر عدم السماح بدخول المساجد لغير المطعمين، بما فيهم الأطفال دون سن 12 سنة، وفقا لما نقلته وكالة "قنا" القطرية.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو مرتادي المساجد إلى الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة حديثا بالدولة، حرصا على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا /كوفيد - 19/.#قنا https://t.co/RNSqHFSdzZ pic.twitter.com/AIEJvdG2Ur — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 6, 2022