قبل محاكمتهما غدا.. تعرف على العقوبة المنتظرة لحسن راتب وعلاء حسانين بـ"الأثار الكبرى"

كتب عبد الله محمود

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى محكمة شمال القاهرة بالعباسية غدا السبت أولى جلسات نظر قضية " الأثار الكبرى " المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين و 21 أخرين.

وكانت الدائرة 16 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد، وإيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة عن نظر قضية " الأثار الكبرى " تنحت عن نظر القضية لاستشعار الحرج فأحيلت القضية إلى الدائرة سالفة الذكر والتى تنظرها فى أولى جلساتها غدا السبت 8 يناير الجارى.

وفى السطور التالية نتعرف على العقوبة القانونية التى ينتظرها المتهمون :

ينص قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 على مجموعة من العقوبات لمرتكبى جرائم التنقيب والاتجار فى الاثار وتهريبها للخارج.

أولا: المادة 41 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك

ثانيا: المادة 42 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كل من سرق أثر أو جزء منه، والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الاثر أو جزء منه بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامنة من 500 ألف إلى مليون لكل من:

(1) هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.

(2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

ثالثا: المادة 42 مكرر من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من سرق اثر او جزء منه وتكون العقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من اخفى الاثر.

رابعا: المادة 42 مكرر (1) من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

يعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة وإدارتها واشترك فيها بغرض تهريب الاثار للخارج أو سرقتها .

وكانت النيابة العامة وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

وقررت النيابة حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.