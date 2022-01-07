قبل محاكمتهما غدا.. تعرف على التهم الموجهة لحسن راتب وعلاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

كتب عبد الله محمود

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى محكمة شمال القاهرة بالعباسية غدا السبت أولى جلسات نظر قضية " الأثار الكبرى " المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين و 21 أخرين.

وكانت الدائرة 16 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد، وإيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة عن نظر قضية " الأثار الكبرى " تنحت عن نظر القضية لاستشعار الحرج فأحيلت القضية إلى الدائرة سالفة الذكر والتى تنظرها فى أولى جلساتها غدا السبت 8 يناير الجارى.

وفى السطور التالية ننشر التهم التي أحيل بها المتهمون إلى محكمة الجنايات:

يواجه حسن راتب تهم الاشتراك مع علاء حسانين بتمويل عصابة لتنفيذ خططها الإجرامية، ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

يواجه المتهم علاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار في الآثار والاشتراك مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال .

يواجه باقي المتهمين تهم بالانضمام إلى العصابة وإخفاء آثار بقصد التهريب والتورط فى أعمال حفر بـ4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين بشهادة عدد كبير من الشهود منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة.

وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.