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قبل جلسة النطق بالحكم.. تواريخ هامة فى قضية خلية إمبابة الإرهابية

الجمعة، 07 يناير 2022 07:30 ص
قبل جلسة النطق بالحكم.. تواريخ هامة فى قضية خلية إمبابة الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى والشهيد الحوفى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم السبت 8 يناير 2022، بكلمة النهاية فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة" الثانية، وتوجد تواريخ مرتبطة  بالقضية منها:

 

1 ـ "13 أبريل 2021"، ويشير لتاريخ أولى الجلسات.

2 ـ "10 مايو 2021"، ويشير لتاريخ سماع أقوال 3 من شهود الإثبات من الضباط.

3 ـ "12 يونيو 2021"، المحكمة تغرم محمد حسان وحسين يعقوب 100 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم الجلسة بعد طلب استدعائهما للشهادة.

4 ـ "15 يونيو 2021"، المحكمة تستمع لأقوال محمد حسين يعقوب.

5 ـ "8 أغسطس 2021" المحكمة استمعت لأقوال محمد حسان.

6 ـ "6 نوفمبر 2"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم بجلسة 8 يناير 2022.

 

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بان حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.


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داعش امبابه

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