فون دير لاين: الاتحاد الأوروبى شارك 380 مليون جرعة لقاح مع دول العالم فى 2021

بروكسل (أ ش أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبى شارك بالفعل 380 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بحلول نهاية العام المنصرم، معظمها كان من خلال مرفق "كوفاكس" الدولي.

وذكرت فون دير لاين - في بيان بشأن أخر مستجدات مشاركة اللقاحات، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الجمعة - أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانحا للقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة حتى الآن.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي تجاوز هدفه في مشاركة اللقاحات عام 2021؛ حيث أنه وعد في السابق بمشاركة 250 مليون جرعة مع البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، لكنه قام بتوزيع 380 مليون جرعة بدلا من ذلك. وتم بالفعل تسليم أكثر من 255 مليون جرعة من هذه الجرعات إلى البلدان المتلقية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن برنامج "فريق أوروبا" تعهد بمشاركة 700 مليون جرعة بحلول منتصف عام 2022، وقالت "نحن على الطريق الصحيح للوفاء بهذا الوعد. وعلى وجه الخصوص، سنكثف جهودنا لدعم أفريقيا؛ حيث معدلات التطعيم أقل مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم" "على حد قولها".