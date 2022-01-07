فرحة أهل المنيا بأعياد الميلاد.. توافد المواطنين على الكورنيش.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، لرصد فرحة أهالى المحافظة بأعياد الميلاد المجيد، حيث توافد الشباب والأطفال والفتيات إلى كورنيش النيل للاستمتاع بالطقس المتميز والتقاط الصور التذكارية، واستقال المراكب النيلية فى جولات داخل النيل للتنزه والاحتفال بالعيد .





كان الكورنيش قد تزين استقبالا للمواطنين فى الاحتفال بأعياد الميلاد خاصة بعد التطوير الذى شهده الكورنيش ليكون قبلة الأهالى بمحافظة المنيا للتنزه وقضاء أوقات متميزة فى ظل الطقس الذى تتمتع به المحافظة خلال الأيام الماضية من سطوع الشمس، واختفاء الغيوم والطقس الدافئ طوال اليوم .

كان الدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قد قام بجولة تفقدية ليلة أمس على الكورنيش، للتأكد من جاهزيته لاستقبال المواطنين والتأكد من حالة النظافة على الكورنيش وشدد على إستمرار أعمال النظافة طوال اليوم.