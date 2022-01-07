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غلق طريقى بورسعيد اتجاه دمياط ومحور 30 يونيو المتجه للإسماعيلية بسبب الشبورة

الجمعة، 07 يناير 2022 04:10 ص
غلق طريقى بورسعيد اتجاه دمياط ومحور 30 يونيو المتجه للإسماعيلية بسبب الشبورة شبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، قبل قليل، إغلاق طريق بورسعيد اتجاه دمياط، وذلك بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.
 
كما قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، قبل قليل، إغلاق طريق محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية ، وذلك بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.
 
 
وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

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طرق

المرور

حركة المرور

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