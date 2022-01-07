غارة جوية على تيجراي تودي بحياة 3 لاجئين إريتريين

لقي ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، حتفهم في غارة جوية استهدفت الأربعاء منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.
وقال المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في بيان إنّ الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة 4 لاجئين آخرين بجروح، لكنّ حياتهم ليست في خطر، مشيراً إلى أنّ المفوضية تساعدهم في تلقّي العلاج الطبي.
وقضى الآلاف في الحرب الدائرة منذ 14 شهراً في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية وقوات جبهة تيجراي، فيما تعاني مناطق من الإقليم من ظروف أشبه بالمجاعة.
غارة جوية على تيجراي تودي بحياة 3 لاجئين إريتريينالجمعة، 07 يناير 2022 05:00 ص
الحرب الأهلية فى أثيوبيا
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لقي ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، حتفهم في غارة جوية استهدفت الأربعاء منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.
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