اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غارة جوية على تيجراي تودي بحياة 3 لاجئين إريتريين

الجمعة، 07 يناير 2022 05:00 ص
غارة جوية على تيجراي تودي بحياة 3 لاجئين إريتريين الحرب الأهلية فى أثيوبيا
وكالات

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لقي ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، حتفهم في غارة جوية استهدفت الأربعاء منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.

وقال المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في بيان إنّ الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة 4 لاجئين آخرين بجروح، لكنّ حياتهم ليست في خطر، مشيراً إلى أنّ المفوضية تساعدهم في تلقّي العلاج الطبي.

وقضى الآلاف في الحرب الدائرة منذ 14 شهراً في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية وقوات جبهة تيجراي، فيما تعاني مناطق من الإقليم من ظروف أشبه بالمجاعة.


اثيوبيا

اريتريا

تيجراى

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اديس ابابا

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