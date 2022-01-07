عملات افتراضية وشهادات مزورة.. ضبط 3 جرائم أموال عامة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم تداول وترويج العملات الافتراضية "البيتكوين"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول وترويج العملات الافتراضية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تداول وتعدين العملات الافتراضية "بيتكوين" وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها من خلال شبكة "الإنترنت"، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مستغلا إحدى شركات البرمجيات التى يساهم فيها، والتى يتمثل نشاطها فى تصميم البرامج الخاصة بالعملات الافتراضية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبطه حال سفره إلى إحدى الدول، وبحوزته (جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- هاتف محمول- 3 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى") وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين) وتمكينهما من البناء بدون ترخيص بإصدار رخصة (تعلية ببناء طوابق على مساحات مختلفة) وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيالهما لمخالفتهما أحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتى بلغت (ثلاثة ملايين جنيه) فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. لكشف ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل مسئولى إحدى المراكز التعليمية "غير المرخصة" والاستيلاء منه على (50 ألف جنيه) بزعم إعطائه شهادة دكتوراه مُعتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية، دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات التعليمية فى العديد من المجالات بالإعلان عنها على مواقع التواصل الإجتماعى ، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى عدة تخصصات بمجالات مختلفة وإصدارات شهادات فى تلك المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج – على خلاف الحقيقة- ومن خلال ذلك تمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ وأخرين بلغت قيمتها (مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المُشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.