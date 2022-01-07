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ضبط وإحضار 3 أشخاص تسببوا في مقتل سيدة بكفر الشيخ

الجمعة، 07 يناير 2022 11:41 م
ضبط وإحضار 3 أشخاص تسببوا في مقتل سيدة بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قررالمستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، ضبط وإحضار 3 أشخاص، تسببوا في مقتل سيدة، إثر مشاجرة بين عائلتين، لخلافات الجيرة، في قرية الكفر الجديد، التابعة لمركز كفر الشيخ، بعد أيام بسيطة من إخلاء سبيلهم، على خلفية إلقاء القبض على متهمين من أفراد العائلتين.

ولقيت "وفدية.ا.م"، 52 سنة، ربة منزل، حتفها متأثرة بإصابتها بجروح واشتباه ارتجاج في المخ، خلال المشاجرة، وذلك أثناء تلقيها العلاج بمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التحقيقات الأولية، نشوب مشاجرة قبل الحادث بأيام إثر خلافات بين عائلتين في قرية الكفر الجديد التابعة لمركز كفر الشيخ، وتجددت يوم الواقعة ما أدى لإصابتها، وجرى نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

 

 


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مشاجرة

نيابة كفر الشيخ

الكفر الجديد

مستشفى كفر الشيخ العام

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