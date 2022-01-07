ضبط محاولتى تهريب مواد مخدرة وكمية من الأدوية بمطار القاهرة ..صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة والأدوية، بحوزة راكبين قادمين من ميلانو وبيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركى.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران، إحدى الشركات القادمة من ميلانو استوقف تامر عادل رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية.

قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف احمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 94 قرص ترامادول وقطعة حشيش مخبأة داخل فردة حذاء بحقيبة الراكب وقطع حشيش أخرى صغيرة داخل علبة بلاستيك صغيرة في جيب في احد ملابس الراكب بالحقيبة باجمالي 61 جرام.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف احمد عطالله عبد التواب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بواسطة احمد مدحت ومحمد صابر، تلاحظ لهما ما يشتبه ان يكون أدوية داخل حقائب الراكب.

وقام وليد صبري مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمود محمد القرش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 26 عبوة وشريط من الأدوية غالية الثمن.

وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الاول للنيابة المختصة.