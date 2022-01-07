اليوم السابع
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ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية البيطرية بمطار القاهرة.. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 09:03 م
ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية البيطرية بمطار القاهرة.. صور المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، خامس محاولة تهريب فى مبني الركاب رقم 2 في أقل من 24 ساعة، حيث حاول راكب تهريب كمية كبيرة من الأدوية البيطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

 

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين أحمد مأمور الجمرك، والذى تلاحظ له وجود عبوات كرتونية فى إحدى حقائب الراكب.

 

وقام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 562 شريط خاصة بالأدوية البيطرية، وقام الراكب بوضع أضعاف الشرائط في كل عبوة.

 

وأمر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

 

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الجمرك

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