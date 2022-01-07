كتب أحمد عبد الرحمن

قالت السلطات الصحية في بريطانيا، إن الجرعة المعززة من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وتراجعت إصابات كورونا اليومية في بريطانيا عند 178,250 حالة.

وقالت السلطات الصحية في إنجلترا، إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الأخير فى البلاد.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بكورونا فى الأسبوع المنتهى بيوم 31 ديسمر الماضى.