شركة مياه الشرب بالشرقية تنفذ دورة تدريبية بعنوان "التشغيل القياسي لمحطات المياه"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنفيذ دورة تدريبية عملية "نظري – عملي" لمديري محطات مياه الشرب بعنوان "التشغيل القياسي لمحطات المياه" في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2021 وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة وبمشاركة مديري محطات مياه الشرب بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بـ" القاهرة - الجيزة – المنوفية – الفيوم – مدن القناه – شمال سيناء – جنوب سيناء".

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المهندسين شعبان قطب ومحمد رفعت الإستشاريين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قاما بتقديم محاضرات عملية ونظرية لمديري محطات مياه الشرب لتعريفهم بخطوات التشغيل القياسي للمحطات والمآخذ والنسب القياسية للكلور والشبه والتشغيل القياسي للمروقات والمرشحات كما تم تدريبهم ميدانياً بعدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.