شبورة كثيفة تغطى سماء مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.. صور

بورسعيد: محمد فرج

تغطى سماء مدينتي بورسعيد وبورفؤاد الآن شبورة مائية كثيفة تسببت فى انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات وتوقف حركة المعديات المتجهة من وإلى المدينتين نظراً لسوء الاحوال الجوية وتعرض المجرى الملاحي لقناة السويس للشبورة الكثيفة.

ومن جانبها أعلنت مصادر بمرفق المعديات فتح كوبري النصر امام السيارات المتجهة إلى بورسعيد/بورفؤاد لعدم تكدس السيارات بالطريق العام واحداث سيولة مؤقتة لحين زوال الشبورة.

ومن ثم تسببت الشبورة المائية الكثيفة التي أدت إلى انعدام الرؤية إعلان إدارة المرور إغلاق طريق بورسعيد الإسماعيلية منعاً لوقوع الحوادث.

ومن جانبها اهابت إدارة المرور قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للمخاطر



شبورة كثيفة في بورسعيد (3)



شبورة كثيفة في بورسعيد (4)



شبورة كثيفة في بورسعيد (1)