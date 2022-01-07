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شاهد كيف كان قداس عيد الميلاد المجيد خلف الأسوار بمركز الإصلاح والتأهيل

الجمعة، 07 يناير 2022 06:01 م
شاهد كيف كان قداس عيد الميلاد المجيد خلف الأسوار بمركز الإصلاح والتأهيل قداس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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لم تحرم مراكز الإصلاح النزلاء الاقباط من الاحتفال بعيد الميلاد، حيث استقبل (مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون – مركز إصلاح وتأهيل بدر) عدداً من رجال الدين المسيحى ، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة.. عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.


قداس الاقباط

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