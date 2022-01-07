وأفادت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة بأن وحدات حفظ السلام التي تم نشرها في كازاخستان وصلت إلى مواقعها لأداء المهام الموكلة إليها.



وأعلنت أن قوات المظليين الروس التابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تتواجد الآن في هذه المطارات استعدادا لنقلها إلى كازاخستان.



وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أعلنت أمس إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، وأكدت أن وحدة من القوات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها هناك.