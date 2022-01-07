روسيا تسجل أقل من 800 حالة وفاة جديد بكورونا لأول مرة منذ 27 سبتمبر الماضى

وكالات الأنباء

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، 16735 إصابة و787 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15316 إصابة و802 وفاة فى اليوم السابق.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، يعد مؤشر الوفيات بكورونا، الذى انخفض إلى تحت 800 حالة يوميا، الأدنى منذ 27 سبتمبر الماضى.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن أكبر عدد من الإصابات اليومية المسجلة في آخر 24 ساعة تعود إلى العاصمة موسكو (3694 حالة) ومدينة سان بطرسبورج (1291 حالة) ومقاطعة موسكو (899 حالة).

وتماثل 22035 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 22949 مريضا في اليوم السابق.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 10 ملايين و618035 إصابة، بما فيها 314604 حالات وفاة و9 ملايين و645712 حالة شفاء.