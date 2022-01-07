رفع 30 طن مخلفات وقمامة بالشوارع ومصادرة عربة كارو لنباشين القمامة فى مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال قطاع النظافة بالأحياء المختلفة بمجلس مدينة الأقصر، حملاتهم لتنفيذ مهامهم اليومية من أعمال النظافة، بالإضافة إلى أعمال إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن وتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة لرفع كفاءة مستوي النظافة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وخرجت الحملات والجولات لقيادات مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، لمتابعة جهود الأحياء في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المدينة.

وفي هذا الصدد، نفذ حي شمال تحت إشراف أحمد عوض الله رئيس الحي، حملة نظافة تمشيطية بالوردية الليلية لرفع الأتربة، استهدفت شارع السيد يوسف بدءً من قوات الأمن حتي جامع السيد يوسف، وموقف حنطور الكرنك وطريق المطار من اول كوبري الكباش للكوبري العلوى، بالإضافة إلى خط سير أعمال المكبس لتفريغ حاويات القمامة أولاً بأول طبقاً للخطة الموضوعة.

كما نفذ حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي العديد من الأعمال المهمة، والتى تشمل نظافة أحواض النافورة وشفط المياة الراكده وتغيرها بمياة نظيفة، ونظافةطريق المطار والجزر الجانبية والوسطى، كما استهدفت الحملة كولةالناظر والقباحي الشرقي والوحدة البيطرية وطريق المنشأة بدءً من مدافن المسلمين حتى مدخل الفرقة 15 وجامع الرحمة بالفاخورة وبنزينة عواد والحي، ونظافة طريق المطار بدءً من كمين العمارى حتى الكوبرى العلوى بالوردية المسائية، وبالوردية الليلية تم تنفيذ حملة نظافة شاملة بقيادة أحمد كامل نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع،استهدفت طريق الزناقطة العمومى ومدخل النافورة حتى مدخل منشأة العمارى الرئيسى ، فضلاً عن صيانة محولين كهرباء بنجعي الترعة الغربى وعطيتو الغربى وتم إضاءة الأماكن المعنية.

كما نفذ حي شرق تحت إشراف حسام العمده رئيس الحي وقيادة عبد الحق فتحي نائب رئيس الحي حملة نظافة شاملة، استهدفت شارع سيالة بدران بدءً من الكوبرى العلوى وصولاً حتى منطقة مرور الأقصر، وأسفرت الحملات المكثفة على مدار اليوم عن رفع 30 طن قمامة وأتربة، وجاري تكثيف الأعمال بكافة الأحياء.

وفي سياق متصل قامت إدارة المتابعة الميدانية وقسم الاشغالات، بالتنسيق مع شرطة مرافق الأقصر بقيادة الرائد على بكري وكيل الإدارة وبالمرور اليومي بشارع المنشية تلاحظ وجود عربة كارو خاصة بنباشين القمامة، يقودها حديث سن وعلى الفور تم مصادرة العربة وايداعها بالحي، واتخاذ الإجراءات القانونية.



جانب من حملات النظافة والتجميل بالأقصر



حملات النظافة بشوارع مدينة الأقصر



رفع 30 طن مخلفات وقمامة بالشوارع بمدينة الأقصر