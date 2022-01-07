رئيس كازاخستان يشكر بوتين على الاستجابة السريعة لمناشدته بشأن قوات حفظ السلام

موسكو (أ ش أ)

أعرب الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، عن شكره لنظيره الروسى فلاديمير بوتين، على استجابته السريعة بشأن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى.

وقال توكاييف - خلال كلمة موجهة للشعب الكازاخستاني، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الجمعة، "أود أن أعرب عن امتناني الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد كان رد فعله سريعا للغاية، والأهم من ذلك بطريقة ودية وبحرارة على مناشدتي".

كما وصف توكاييف الاقتراحات الأتية من الخارج للتفاوض مع الإرهابيين بـ"غير المقبولة".

وأضاف توكاييف قائلا "يتم توجيه دعوات من الخارج إلى الأطراف للتفاوض من أجل حل سلمي للمشاكل.. يا له من غباء، أى مفاوضات يمكن أن ترى النور مع المجرمين والقتلة".