رئيس جامعة قناة السويس يتفقد البرنامج التدريبى المؤهل لشغل الوظائف القيادية

الإسماعيلية - صبري غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن تنمية المهارات الإدارية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس أصبح لها أهمية بالغة، فى تحقيق الاستراتيجيات المختلفة للجامعة على الأمدين القصير والطويل، خاصة فى ظل التنافسية للحصول على مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.

جاء ذلك أثناء متابعة رئيس الجامعة لفاعليات البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية فى دورته الرابعة، والذى ينظمه مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي للمركز، ويعقد البرنامج التدريبي في الفترة من 5 إلى 8 يناير الجارى.

وتابع "مندور" أن إعداد القيادات الناجحة أحد أهم شروط تنفيذ استراتيجيات العمل بأفضل الطرق، وأكثرها تطورا وإبداعا، مؤكدا أن البرنامج يأتي تنفيذا للقرار الوزاري الخاص بضرورة اجتياز البرنامج التدريبي لمن يتقدم لشغل وظائف أكاديمية بالجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شقيدف، أن البرنامج استهدف تنمية قدرات شاغلى الوظائف القيادية بالجامعة بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية والإدارية باحترافية، مشيرا إلى أن البرنامج شارك به ٢٠ متدربا.

وأكملت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس أنه تم تقييم البرنامج التدريبي وأداء المدربين من جانب المتدربين مع قياس تحقيق أهدافه والاستفادة منه.



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية