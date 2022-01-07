حقن ورم سرطانى بالكبد انفجر ببطن مريض بمستشفى طنطا التعليمى

الغربية محمد طارق

نجح فريق طبى بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا فى إجراء قسطرة شريانية عاجلة لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، والدكتوره نجلاء دعبيس رئيس قسم الأشعة، والدكتور عمرو البدرى رئيس وحدة الأشعة التداخلية.

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم عمل قسطرة شريانية للمريض لحقن ورم سرطانى بالكبد انفجر ببطنه مما أدى إلى نزيف شديد بالبطن وهبوط حاد فى الدورة الدموية وضعف شديد فى ضغط الدم وانخفاض نسبه الهيموجلوبين بالدم مما شكل تهديد لحياة المريض رغم عمل نقل دم وبلازما عاجلة للحالة واستمرار الضغط على 90/50 وارتفاع نبضات القلب لـ 166 نبضة بالدقيقة ووضع المريض على أدوية الادرينالين لمحاولة المحافظة على ضغط الدم .

وصرح الدكتور أحمد الشرقاوى استشارى الأشعة التداخلية بكلية طب طنطا، أنه تم تحديد سبب النزيف الحاد من الورم أثناء عمل القسطرة الشريانية وتم إغلاق الشريان المغذى للورم مع الحفاظ على الشريان الرئيسى للكبد .

وأضاف الدكتور الشرقاوى أن القسطرة الشريانية استغرقت 50 دقيقة ونقل المريض تحت الملاحظة فى المستشفى التعليمى العالمى بالجامعة، وتحسنت العلامات الحيوية مباشرة بعد الحقن.