حبس المتهم بقتل طالب جامعى وسرقته فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل طالب بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

اعترف المتهم بقتل طالب جامعي في بولاق الدكرور بالجيزة، بارتكابه الجريمة وقتله المجني عليها خنقا، حيث أجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الحادث، وأرشد عن الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب الخاصين بالضحية.

وقال المتهم، أنه تعرف على القتيل عبر موقع فيسبوك، والتقى به بشقته في بولاق الدكرور، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لخنقه وسرقته.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وجود شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة طالب جامعى داخل شقة مستأجرة، وذكر شقيق المجنى عليه أنه عقب دفن شقيقه، اكتشف سرقة هاتفه المحمول وجهاز لاب توب خاص به، وأنه يشتبه فى مقتله.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن المجنى عليه تعرض للخنق على يد شاب تعرف عليه عبر موقع فيسبوك، حيث استضافه الضحية بشقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفع المتهم لقتله خنقا، واستولى على هاتفه وجهاز اللاب توب.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.