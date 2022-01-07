جدل بعد اقتراح سياسى كورى جنوبي تغطية التأمين الصحى لـ"علاج تساقط الشعر"

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكي إن مرشح رئاسي للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أثار نقاشًا حادًا بعد اقتراحه أن يغطي تأمين الرعاية الصحية العامة في البلاد علاج تساقط الشعر.

وأثار اقتراح لي جاي مايونج هذا الأسبوع فيضًا من رسائل الدعم على المجتمعات عبر الإنترنت للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر - ولكنه أثار أيضًا اتهامات بأنها كانت محاولة لكسب الأصوات.

وقال لي ، حامل علم الحزب الديمقراطي ، إن ما يقرب من 10 ملايين شخص يعانون من تساقط الشعر ، لكن العديد منهم يطلبون الأدوية من الخارج أو يلجأون إلى عقاقير البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع تكاليف العلاج.

و قال السياسي للصحفيين إن علاجات إعادة نمو الشعر يجب أن يغطيها برنامج التأمين الصحي الوطني.

وكتب على موقع "فيس بوك"، "من فضلكم ، أخبرونا بما كان غير مريح بالنسبة لكم فيما يتعلق بعلاجات فقدان الشعر وكيف يمكن أن ينعكس ذلك في السياسات. سأقدم سياسة مثالية لعلاج تساقط الشعر."

وقالت الوكالة إن اقتراحه أثار فيضانًا من رسائل الدعم عبر الإنترنت. كتب أحد المستخدمين قائلاً: "دعونا نقوم بزرع لي جاي مايونج حتى يساعدنا" ،وذلك ردًا على منشور لشعارات لي حول تساقط الشعر تم مشاركته على صفحة مستخدمين يعانون من فقدان الشعر.

ونظم حزب لي لقاء في وقت متأخر من يوم الأربعاء مع الناخبين الذين يعانون من تساقط الشعر.

وقالت جيونج دا إيون ، وهي أم لطفلين ، في الاجتماع أنها تخلت عن العلاج الطبي لأنه تطلب إنفاق 4 ملايين وون (2500 جنيه إسترليني) على مدى ستة أشهر ، ولجأت إلى الشامبو الجيد والطعام بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، أثار تعهد لي انتقادات أيضًا ، حيث وصفته المعارضة بأنه أحدث بند في أجندة لي الشعبوية.

ووصف أهن تشول سو ، وهو مرشح معارض ثانوي كان سابقًا طبيبًا ورجل أعمال برمجيات ، اقتراح لي بأنه غير مسؤول ووعد بخفض أسعار الأدوية العامة وتمويل تطوير علاج جديد إذا تم انتخابه.

وقالت صحيفة محافظة في بيان صحفي: "قد تبدو [فكرة لي] خطوة ضرورية لكثير من الناس القلقين بشأن تساقط شعرهم ، لكنها ليست سوى شعبوية خطيرة ، بالنظر إلى أنها ستؤدي إلى تفاقم الاستقرار المالي لبرنامج التأمين الحكومي".

وقال لي سانج إي ، الأستاذ في كلية الطب بجامعة جيجو الوطنية ، إن التأمين الصحي الوطني قد يتعثر إذا أنفق مئات المليارات من الوون لتغطية تساقط الشعر ، عندما يكون مصممًا لمساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة.

لا توجد بيانات رسمية عن عدد الكوريين الجنوبيين الذين يعانون من تساقط الشعر. قدمت خدمة التأمين الصحي الوطنية فقط إحصاءات سنوية للأشخاص الذين تلقوا العلاج في المستشفى ، والتي كانت حوالي 230،000 في عام 2020.