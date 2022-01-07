تعيين أول امرأة فى تاريخ باكستان قاضية بالمحكمة العليا

وكالات الأنباء

عُينت لأول مرة فى تاريخ باكستان امرأة قاضية فى المحكمة العليا، إذ أصبحت عائشة ملك أول قاضية تنال هذا المنصب القضائى الرفيع، وفقا لـ "سبوتنيك" الروسية.

ووافقت اللجنة القضائية الباكستانية برئاسة كلزار أحمد كبير القضاة، على ترشيح القاضية عائشة ملك لمنصب قاضية فى المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4"، بحسب صحيفة "جيو نيوز" الباكستانية.

وأضافت أنه "أرسل طلب الموافقة النهائية على تعيين القاضية عائشة ملك إلى اللجنة القضائية بالبرلمان".

وأشارت اللجنة إلى أنه "ستكون أول قاضية فى المحكمة العليا فى التاريخ القضائى لباكستان بعد إقرار تعيينها".

وكانت عائشة ملك قاضية في المحكمة العليا في مدينة لاهور الواقعة في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

والمحكمة العليا في باكستان هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي في البلاد.