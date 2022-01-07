اليوم السابع
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تعرف على طرق تعويض سكان الحى السادس والسابع فى مدينة نصر لإعادة التطوير

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص
تعرف على طرق تعويض سكان الحى السادس والسابع فى مدينة نصر لإعادة التطوير محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" مقترحات تعويض سكان مناطق الحى السادس والسابع غرب مدينة نصر، وذلك بعدما أعلنت محافظة القاهرة إعادة تخطيط المنطقة.
 
1. صرف تعويض نقدى للسكان وفقا لسعر المتر بالمنطقة.
 
2. أسعار المتر بالمنطقة للوحدات السكنية على الواجهة 9 آلاف جنيه.
 
3. أسعار المتر بالمنطقة للوحدات السكنية الداخلية من 7 لـ 8 ألاف جنيه.
 
4. أسعار المتر بالمنطقة للتجارى يبدأ من 15 ألف جنيه للتجارى.
 
5. يمكن تمليكهم وحدات بديلة بنفس المنطقة ونفس المساحات.
 
6. يمكن الحصول على وحدات في نفس المنطقة بمساحات أكبر مع دفع الفرق بالتقسيط.
 
7. سيتم دفع إيجار للسكان لمدة تنفيذ المشروع بنفس القيمة الإيجارية بالمنطقة.
 
8. يمكن الحصول على وحدات بديلة بمشروع جاردينيا مع دفع الفارق بالتقسيط على 12 سنة.
 
9. يمكن الحصول على محال تجارية بنفس المنطقة بالجزء المخصص للمحال بعد التطوير.
 
10. يمكن الحصول على وحدات بديلة بمشاريع أهالينا.

الحى السادس

الحي السابع

إزالة الحي السابع

إزالة الحي السادس

مدينة نصر

القاهرة

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