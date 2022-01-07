تعرف على خريطة قطع الكهرباء 5 ساعات يوميا بحى غرب المنصورة ابتداءا من الغد

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده ، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي، لمدة خمس ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 عصرا وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة، ابتداء من غدا السبت الموافق 8 يناير حتى الخميس الموافق 13 يناير، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وسيتم يوم السبت الموافق 8/1/2022 فصل التيار الكهربائى بمحولات الابنية التعليمية، ومدرسة الزراعة، وعمر بن عبد العزيز، وكشك عاشور لاجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة شارع الجلاء، وشارع سيد سليم، كما سيتم يوم الاحد الموافق 9/1/2022 فصل التيار الكهربائى بمحولات برج المير، صلاح شلبى، درويش بالسلخانة، توفيق خطاب لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة شارع محمود شاهين من سكة سندوب، وسيتم يوم الاثنين الموافق 10/1/2022فصل التيار الكهربائى بمحولات محمود جاب الله، اسلام وحسن البنا، سلوى شحاتة، مصطفى عمار لأجراء اعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة ميدان مشعل، وأول شارع الجلاء.

أما عن يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022سيتم فصل التيار الكهربائى بمحولات ناصر الشرقاوى ، حجرة المكرونة ، عصام نور الدين ، منى القاضى ، مساكن الجلاء لأجراء اعمال الصيانة والمناطق المتأثرة منطقة شارع الجلاء وفى يوم الأربعاء الموافف 12/1/2022 سيتم فصل التيار الكهربائى بمحولات عبد القادر عبد الله، مساكن السلخانة، كشك السلخانة لاجراء أعمال الصيانة والمناطق المتأثرة منطقة السلخانة وسيتم يوم الخميس الموافق 13/1/2022سيتم فصل التيار الكهربائي بمحولات محمود شقوير، القويسنى، عباس موافى لاجراء أعمال الصيانة والمناطق المتأثرة منطقة ميدان الشيخ حسانين امتداد السلخانة.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة.