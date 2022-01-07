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تطهير 27 ألف كيلو من المجارى المائية بالشرقية وتبطين 23 ترعة

الجمعة، 07 يناير 2022 01:23 م
تطهير 27 ألف كيلو من المجارى المائية بالشرقية وتبطين 23 ترعة تطهير الترع بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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إستعرض المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، تقريراً عن إنجازات عام 2021، وتمت الإشارة الي الإنتهاء من تطهير جميع الترع بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 25 مليون لأطوال 2700 كيلو متر لضمان نظافة المجاري المائية وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع.

وتطهير شبكة الصرف الصحي المكشوف والمغطى بتكلفة 30 مليون جنيه وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي في الري بالمحافظة بما يمثل ثلث الحصة المائة بالإضافة إلى الإنتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمحطات الخلط الوسيط بعدد 120 محطة بنطاق المحافظة وإحلال وتجديد عدد 5 كباري على المصارف بتكلفة 7 مليون جنيه ، و إحلال وتجديد 5 كباري سيارات على ترع "المناجاة - الصدقة - تانيس - بدران" بتكلفة 4 مليون و700 ألف جنيه ، إحلال وتجديد كوبري عند مصب ترعة الوادي الشرقي بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه.

وتأهيل كوبري غيته وكوبري العباسة على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 8 مليون جنيه ، الإنتهاء من تأهيل 15 ترعة بنطاق المحافظة وجاري إستكمال أعمال تأهيل 123 ترعة بأطوال 428 وبتكلفة مليار و 400 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 63 %.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية أنه تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 80 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي حيث بلغة نسبة التنفيذ 41 % وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 37 ترعه بإجمالي أطوال 139 كم وبتكلفه 577 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية لافتا إلى أنه جاري تنفيذ احلال وتجديد 13 كوبري علي الترع والمصارف بمركز الحسينية.


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