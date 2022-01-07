تسمم 4 من أسرة واحدة تناولوا "فول مدمس" فاسد بجزيرة شندويل سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج العام 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن وقيئ مستمر على إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة عبارة عن فول مدمس تم إحتجاز المصابين الــ 4 بقسم الإستقبال بالمستشفى العام وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بإصابة أسرة مكونه من 4 أشخاص بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن فول مدمس وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بوصول منصور . م . ع 40 سنة وأسماء . م . م 6 سنوات وشيماء . م . م 3 سنوات وفاطمه . م . ع 25 سنة إلى مستشفى سوهاج العام مصابين بحالة إعياء ومغص وقيئ مستمر على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن وجبة فول مدمس.

وبسؤال المصابين نفوا الشبهة الجنائية وأكدوا أن سبب إصابتهم تناولهم وجبة الفول تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق بمواله السؤال عن المصابين تبين أن حالتهم مستقرة.