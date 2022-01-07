وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بكورونا فى الأسبوع المنتهى بيوم 31 ديسمر الماضى.

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى "كورونا" فى إنجلترا يبلغ حوالي 11.6 مليون شخص.

 