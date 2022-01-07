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تحرير 5010 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 07 يناير 2022 11:44 ص
تحرير 5010 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5010 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1698 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 115 مخالفات السير بدون تراخيص، و 13 مخالفة عن الدراجات النارية، و 12 مخالفة موقف عشوائى، و 23 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 


ادارة المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

اخبار الحوادث

محاور العاصمة

رصد المخالفات

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