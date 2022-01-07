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بيرو تعلن رقم ضخم لمعدل الأطفال فاقدى أولياء أمورهم بسبب جائحة كورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 01:07 م
بيرو تعلن رقم ضخم لمعدل الأطفال فاقدى أولياء أمورهم بسبب جائحة كورونا صورة ارشيفية - البيرو
كتب: إيهاب محمد

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أعلنت البيرو أن جائحة فيروس كورونا المستجد، جعلت حوالى 100 ألف طفل فى البلاد، يتيمًا، وذلك فى دولة تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا من حيث أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

وقالت وزيرة المرأة في بيرو، أناهي دوراند، بناء على بيانات نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية، إن "بلدنا هو للأسف البلد الذى يوجد به ما يقرب من 98 ألف طفل فقدوا أبائهم أو أمهاتهم أو أولياء أمرهم خلال الوباء".

صورة ارشيفية - البيرو
صورة ارشيفية - البيرو

ووفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أعربت الوزيرة عن أسفها لأن البيرو هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الأطفال الذين فقدوا ذويهم بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت دوراند، أن وزارتها تدفع حالياً معاشا شهريا قدره 200 سول أى حوالي 50 دولارا لأكثر من 18 ألف أسرة، مشدّدة على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من هذه المساعدة، وقالت إن الحكومة تعتزم دفع هذه المساعدة الشهرية لما مجموعه 83664 طفلا يتيما، كما ستوفر لهؤلاء الأطفال والمراهقين دعماً نفسياً وتربويا.

والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات في العالم بسبب الجائحة 6122 وفاة لكل مليون نسمة، وحتى اليوم أصيب في هذه الدولة الأمريكية اللاتينية الواقعة في منطقة الأنديز أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا، توفي منهم حوالى 203 آلاف شخص.

 


البيرو

بيرو

فيروس كورونا

كورونا

ضحايا كورونا

وفيات كورونا فى بيرو

ضحايا كورونا فى البيرو

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