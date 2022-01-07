اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 11:16 م
أكرم القصاص
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بعد إصابته بكورونا.. مستشار النمسا يُطمئن الشعب على صحته

الجمعة، 07 يناير 2022 11:04 م
بعد إصابته بكورونا.. مستشار النمسا يُطمئن الشعب على صحته كارل نيهمر مستشار النمسا
أ ش أ

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أعلن المستشار النمساوى كارل نيهمر، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه ٣ جرعات من لقاح كورونا.

 

وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم، إنه لا يشعر بأى أعراض حاليا وهو فى الحجر الصحى المنزلى ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مصابًا بمتغير "أوميكرون".

 

وأشار المستشار النمساوى إلى أنه يبدو أن العدوى حدثت مساء أول أمس الأربعاء، بعد تواصل مع أحد أعضاء فريقه الأمنى الذى ثبتت إصابته بـالفيروس أمس الخميس.

 

وقال المستشار النمساوى مخاطبا الحكومة والشعب "لا تقلقوا أنا بحالة جيدة"، لافتا إلى أن اللقاح مهم وضرورى ويحمى الإنسان بالفعل من مسار حاد للمرض.

 

وقد اهتمت وسائل الإعلام النمساوية والعالمية بنبأ إصابة المستشار، لافتة إلى أن اجتماعات الحكومة ولجنة مكافحة كورونا سوف تستمر بالشكل الطبيعي.

 

 


النمسا

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كورونا في النمسا

كارل نيهمر

المستشار النمساوى

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