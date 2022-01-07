بعد إصابته بكورونا.. مستشار النمسا يُطمئن الشعب على صحته

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أعلن المستشار النمساوى كارل نيهمر، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه ٣ جرعات من لقاح كورونا.

وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم، إنه لا يشعر بأى أعراض حاليا وهو فى الحجر الصحى المنزلى ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مصابًا بمتغير "أوميكرون".

وأشار المستشار النمساوى إلى أنه يبدو أن العدوى حدثت مساء أول أمس الأربعاء، بعد تواصل مع أحد أعضاء فريقه الأمنى الذى ثبتت إصابته بـالفيروس أمس الخميس.

وقال المستشار النمساوى مخاطبا الحكومة والشعب "لا تقلقوا أنا بحالة جيدة"، لافتا إلى أن اللقاح مهم وضرورى ويحمى الإنسان بالفعل من مسار حاد للمرض.

وقد اهتمت وسائل الإعلام النمساوية والعالمية بنبأ إصابة المستشار، لافتة إلى أن اجتماعات الحكومة ولجنة مكافحة كورونا سوف تستمر بالشكل الطبيعي.