اليوم السابع
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بريطانيا تنشر قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات وسط ارتفاع إصابات كورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 01:06 م
بريطانيا تنشر قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات وسط ارتفاع إصابات كورونا فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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نشرت السلطات البريطانية قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات فى لندن على التعامل مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، وسط إصابة عدد كبير من العاملين الصحيين بمتحور "أوميكرون".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إنه "من بين 200 من الأفراد العسكريين المعنيين، هناك 40 طبيبا سيساعدون موظفى هيئة الرعاية الصحية NHS، فى رعاية المرضى، مبينة أن الـ160 فردا الآخرين، الذين لم يتلقوا أى تدريب طبى، سيقومون بفحص المرضى والتأكد من الحفاظ على المخزونات الطبية وإجراء الفحوصات الأساسية".

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه يأمل في أن تتمكن إنجلترا من "تجاوز" الموجة الحالية من كوفيد-19 دون مزيد من القيود، لكنه اعترف بأن المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية سيشعرون بالإرهاق، وسط انتشار متحور "أوميكرون".

هذا وسجلت بريطانيا أمس الخميس، 179756 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأظهرت البيانات أنه يوجد اليوم 17988 مريضا مصابين بكورونا في المستشفيات، ارتفاعا من 15659 في اليوم السابق.

 


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