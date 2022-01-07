بدء رصف وتطوير الشوارع والطرق الداخلية بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت عدد من الشوارع والطرق الداخلية بمحافظة أسوان، أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والجزيرة الوسطى ، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل ، وخاصة طريق شرق البندر بطول 3 كم ، وبتكلفة 11 مليون جنيه ، وأيضاً شوارع خلف المقاولون العرب بأطوال 1.5 كم ، وبتكلفة 3 مليون جنيه.

فيما جارى العمل بشارع الفنادق بوضع التربة الزلطية ، لتتبعها أعمال الرصف بطول 1 كم بعد أن تم رصف 500 متر بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه ، كما أنه سيتم البدء في شارع التأمين الصحى وحتى السجل المدنى بحى إمتداد العقاد بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه فور الإنتهاء من أعمال البنية التحتية الجارية. وفى نفس السياق أطلقت بمدينة أبو سمبل السياحية برعاية محافظ أسوان مبادرة " هنجملها مع بعض " بمشاركة واسعة من مختلف هيئات المجتمع ، ولاسيما الشباب والرياضة والمدارس والجمعيات الأهلية ، علاوة على شباب المدينة وذلك إستعداداً لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل في 22 /2/2022.

وأكد سيد سعدى رئيس مدينة أبوسمبل، أن فعاليات المبادرة شملت أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والدهانات والتشجير ، فضلاً عن أعمال التطوير والتجميل ، لافتاً إلى أن المبادرة ستتم على مراحل لتشمل مختلف الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة أبو سمبل السياحية وذلك حتى مهرجان تعامد الشمس لإظهار الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الشمس العريقة.

وفى نفس الإتجاه قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة بقيادة على ياسين بإستكمال أعمال التطوير والتجميل وتنفيذ النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، بجانب الشوارع الداخلية ، مع إضافة أعمال الإنارة بها لتحقيق الشكل الجمالى المطلوب.