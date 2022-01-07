انهيار جزئى بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة قسم أول سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

شهد قسم أول سوهاج إنهيار جزئى بمنزل مكون ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل علي مساحة " 45" غير مأهول بالسكان " وتبين إنهيار حائط داخلي بالطابق الثالث بالمنزل ولا توجد خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل وتم فرض كردون أمنى بنطاق الواقعة وتم إخطار الوحدة المحلية لحى شرق والذى قام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بحدوث إنهيار جزئي بحائط داخلي بمنزل دائرة قسم أول سوهاج وتبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل علي مساحة " 45 " متر ملك المدعو حسين ع ح 50 سنة موظف بجامعة سوهاج - ويقيم دائرة القسم " غير مأهول بالسكان " وتبين أنهيار حائط داخلي بالطابق الثالث بالمنزل.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه تم إخطار الوحدة المحلية بسوهاج وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.