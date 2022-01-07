الهند تسجل 117 ألفا و100إصابة جديدة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 117 ألفا و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية فى أعلى حصيلة يومية منذ يونيو الماضى، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليونا و226 ألفا و386 مصابا.

وأفادت الوزارة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) اليوم الجمعة، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 483 ألفا و178 شخصا بعد وفاة 302 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 30 ألفا و836 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و371 ألفا و845 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 371 ألفا و363 حالة.