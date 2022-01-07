اليوم السابع
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المغرب يعلن ارتفاع الوفيات بمتحور أوميكرون الجديد إلى 6 أشخاص

الجمعة، 07 يناير 2022 06:02 م
المغرب يعلن ارتفاع الوفيات بمتحور أوميكرون الجديد إلى 6 أشخاص اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت المغرب، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بمتحور "أوميكرون" الجديد إلى 6 أشخاص.

 

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن نسبة انتشار متحور "أوميكرون" ضمن إصابات فيروس كورونا تفوق 70 بالمئة.

 

وأضاف فى حوار مع قناة "ميدى 1 تى في"، أن معظم الحالات الوافدة على أقسام الإنعاش تعود إلى أشخاص لم يحصلوا على جرعات التلقيح، وخاصة الجرعة الثالثة من اللقاح.

 

من جهته، أوضح منسق المركز الوطنى لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، أن المغرب دخل منذ 3 أسابيع فى الموجة الثالثة من الانتشار الجماعى الواسع لفيروس كورونا.

 

 


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