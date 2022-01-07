المرور يجهز غرفة عمليات لمتابعة حركة السيارات أثناء ظهور الشبورة المائية

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، فى حالة ظهور شبورة مائية كثيفة تظهر خلال الأيام المقبلة بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بضرورة الالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، والالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وتطبق مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وشكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، وتعمل غرفة العمليات، ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، سيشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد