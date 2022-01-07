"المرور" تغلق 4 طرق صحراوية بسبب الشبورة الكثيفة منعًا للحوادث

اغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، فى 4 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية، وهى :



-طريق شبرا - بنها الحر



-طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط



-طريق بورسعيد الصحراوي اتجاه القاهرة

-محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية ، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وتتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.