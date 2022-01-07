اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 354 شاباً وتحرير 73 محضرا بدمياط

الجمعة، 07 يناير 2022 10:07 ص
القوى العاملة: تعيين 354 شاباً وتحرير 73 محضرا بدمياط وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 354 شاباً ، منهم 4 "قادرون باختلاف"  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ المسجلين بها 913 شاباً ،  كما تم استخراج 601 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 61 فرصة عمل .  
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 221 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً ، وعمل 27 حملة تفتيشية ، وبحث 2 شكوى عمالية ، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا ، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد ، وشركة الغزل والنسيج بدمياط .
 
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر ديسمبر  الماضي  بالتفتيش على 200 منشأة ، وإعادة التفتيش على 180 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 3 مذكرات غلق إداري ، وعمل 5  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 33  شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال  15 شكوى منهم ، و 3 شكوى منها مستوفاة ، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة  .
 
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 36 ألف جنيه لـ 72 عاملاً من المسجلين كرعاية إجتماعية إستكمالاً لمنحة المولد النبوي الشريف  .
 
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 308 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بدمياط

كعب العمل

التفتيش العمالة

العمالة غير المنتظمة

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