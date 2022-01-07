القوى العاملة: تعيين 354 شاباً وتحرير 73 محضرا بدمياط

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 354 شاباً ، منهم 4 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 913 شاباً ، كما تم استخراج 601 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 61 فرصة عمل

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 221 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً ، وعمل 27 حملة تفتيشية ، وبحث 2 شكوى عمالية ، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا ، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد ، وشركة الغزل والنسيج بدمياط .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالتفتيش على 200 منشأة ، وإعادة التفتيش على 180 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 3 مذكرات غلق إداري ، وعمل 5 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 33 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 15 شكوى منهم ، و 3 شكوى منها مستوفاة ، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 36 ألف جنيه لـ 72 عاملاً من المسجلين كرعاية إجتماعية إستكمالاً لمنحة المولد النبوي الشريف .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 308 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.