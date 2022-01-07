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القليوبية الآن.. شبورة كثيفة تغطى سماء المحافظة وتحذيرات مرورية.. لايف

الجمعة، 07 يناير 2022 12:55 م
القليوبية الآن.. شبورة كثيفة تغطى سماء المحافظة وتحذيرات مرورية.. لايف شبورة بسماء القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لاستعراض حالة الشبورة الكثيفة التي تغطي سماء القليوبية والطرق والمحاور الرئيسية بها، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، والتي دفعت الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعلان غلق طريق شبرا بنها الحر أمام الحركة المرورية، لتبدأ في العاشرة صباح اليوم عمليات التفويج للسيارات وسط أعمال تأمينية مكثفة من قبل رجال الأمن والمرور.



وغطت شبورة مائية كثيفة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وأعلن مرور القليوبية، انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، والتى من بينها محور "شبرا بنها الحر"، بعد بدء عمليات التفويج للسيارات وسط أعمال التأمين من قبل رجال المرور، كما طالب المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.


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