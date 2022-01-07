العمل شرف.. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

كتب على عبد الرحمن

تحت عنوان "العمل شرف".. يؤدى أئمة المساجد في المحافظات اليوم، خطبة الجمعة ، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن 10 دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت وزارة الأوقاف، على موقعها الالكترونى، ترجمة خطبة الجمعة اليوم بعنوان "العمل شرف " إلى 19 لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، ويأتي أيضا فى إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا آخرين، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.